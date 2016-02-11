Россия и Китай договарятся об упрощении торговли мясом и зерном

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия договорится с Китаем об упрощении торговли зерном и мясом на рынке КНР, передает ТАСС.

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, российские власти составили "дорожную карту" сотрудничества с КНР, в соответствии с которой страны обсудят условия облегченного доступа к зерновой и мясной продукции.

В ближайшие полтора месяца отечественная делегация отправится в Китай для проведения очередных переговоров по данному вопросу. Левин отметил, что правительство заинтересовано в развитии экономических отношений с Китаем.

В Россию ввезли 40 тонн китайских мандаринов под видом киргизских

Напомним, Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины из Китая еще в 2014 году, когда Евросоюз ввел санкции в отношении России, которые продлятся до 31 января 2016 года. Ранее сообщалось о том, что Россия и КНР планируют упростить соглашение о безвизовом режиме.