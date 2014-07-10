Белорусские ученые создали антипохмельную картофельную газировку

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Белорусские ученые создали газировку из картофеля "Микола", которая может помочь в борьбе с похмельем, сообщает "Белорусская служба новостей".

По их задумке, новый продукт в некоторой степени может потеснить с рынка американскую кока-колу.

Формула белорусской "колы" была выведена четыре года назад, но тогда производство наладить не удалось, поскольку напиток портился через семь дней после приготовления. Теперь срок хранения картофельной колы составляет полгода.

Специалисты из Белоруссии утверждают, что их "кола" очень полезна и даже помогает бороться с похмельем.

Напиток производится из специального концентрата, похожего на нефть и по вкусу напоминает больше квас, чем, собственно, колу.

Сейчас ученые ищут подходящего производителя, который бы начал выпуск напитка в промышленных масштабах. Они готовы предложить три разновидности напитка: классическую колу с тмином, антипохмельную с иссом и противовоспалительную с эхинацеей.