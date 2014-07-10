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Продукты

10 июля 2014, 19:58

Белорусские ученые создали антипохмельную картофельную газировку

продукты напитки Белоруссия картофель кола

Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусские ученые создали газировку из картофеля "Микола", которая может помочь в борьбе с похмельем, сообщает "Белорусская служба новостей".

По их задумке, новый продукт в некоторой степени может потеснить с рынка американскую кока-колу.

Формула белорусской "колы" была выведена четыре года назад, но тогда производство наладить не удалось, поскольку напиток портился через семь дней после приготовления. Теперь срок хранения картофельной колы составляет полгода.

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Специалисты из Белоруссии утверждают, что их "кола" очень полезна и даже помогает бороться с похмельем.

Напиток производится из специального концентрата, похожего на нефть и по вкусу напоминает больше квас, чем, собственно, колу.

Сейчас ученые ищут подходящего производителя, который бы начал выпуск напитка в промышленных масштабах. Они готовы предложить три разновидности напитка: классическую колу с тмином, антипохмельную с иссом и противовоспалительную с эхинацеей.

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