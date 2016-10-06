Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Молдавии

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию свиной продукции из Молдавии. Это решение связано со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в республике, говорится в сообщении ведомства.

Под запрет попали живые свиньи, сырые свиные мясопродукты, мясо диких кабанов, корм для свиней, их генетический материал, кожевенное и кишечное сырье, щетина и охотничьи трофеи.

Ограничения вводятся и на транзит данной продукции по территории России. Также Россельхознадзор запросил у Молдавии подробную информацию о том, какие меры предпринимаются для борьбы с очагами АЧС.