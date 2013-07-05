Более 520 кг черники и клюквы изъяли из продажи из-за радиации

Фото: ИТАР-ТАСС

Из продажи в Москве изъяли около 350 килограммов черники и более 170 килограммов клюквы. Причина - превышенное содержание радиоактивных веществ, а именно радионуклида цезий-137.

"Традиционно дикорастущая ягода поступает из Беларуси, Вологодской, Брянской, Владимирской и Тверской областей. Место происхождения дикорастущей ягоды определяется со слов владельца продукции", - сообщили в комитете ветеринарии Москвы.

Ягода предназначалась для распространения на рынках и ярмарках столицы.

По закону каждая партия дикорастущей ягоды проверяется специальными приборами и спектрометрическими комплексами на содержание радиоактивных веществ. Ягоды, признанные непригодными, подлежат уничтожению. Специалисты советуют не покупать ягоды в местах несанкционированной торговли и требовать у продавцов заключение лаборатории рынка о этой партии ягод, передает РИА Новости.