Муниципальные депутаты будут контролировать ярмарки выходного дня

Фото: ИТАР-ТАСС

За ярмарки выходного дня в Москве будут отвечать местные депутаты. Контролировать их проведение парламентарии будут по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Оценивать ярмарки будут по нескольким критериям, рассказал в эфире "Москва FM" председатель совета муниципальных образований Алексей Шапошников.

"Это то, что нужно населению. Скорее всего, это ассортимент, цены, качество. Чтобы это было дешево, доступно и качественно. И обязательно цивилизованно. Чтобы была чистая площадка, не было мусора, были туалеты", - отметил Шапошников.

Так, муниципальные депутаты смогут от имени жителей исправлять допущенные на ярмарках нарушения. Стоит отметить, что к концу года число ярмарок выходного дня в Москве должно увеличиться вдвое - примерно до 300.