Следователи проверяют информацию о вручении ветерану просроченного майонеза

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи в Свердловской области инициировали доследственную проверку по информации СМИ о якобы подаренном ветерану труда и труженице тыла в честь Дня Победы просроченном майонезе, сообщает "Газета.ру".

Как писали в СМИ, в четверг, 4 мая, пожилую женщину пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. Пенсионерке подарили сразу 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса. Указанная продукция оказалась просроченной.

Следователи намерены опросить участников инцидента, а также получить документы о выпуске продукции и дате ее реализации.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/403]Как правильно обращаться в суд[/URLEXTERNAL]