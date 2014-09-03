На российской границе уничтожили 9,4 тонны салата с вредителями

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Вредные организмы обнаружили в конце августа специалисты Росветнадзора в листовом салате, привезенном из Болгарии. Как сообщила 3 сентября пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, зараженную партию зелени пришлось уничтожить.

28 августа сотрудники федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю задержали на границе Российской Федерации 9,44 тонны свежего листового салата. Продукт был выращен в Турции, но в Россию его привезли из Болгарии. Специалисты выяснили, что в партии салата содержится вредный карантинный организм – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Лабораторные исследования во Всероссийском центре карантина растений подтвердили наличие насекомых, после чего зараженную партию салата уничтожили.

Цветочный трипс Несмотря на свое название, цветочный трипс опасен не только для декоративных растений, но и для овощей. Жучок родом из Северной Америки, но распространился по всем континентам, причем в Россию попал только в начале 90-х годов прошлого века. Трипс не только питается листьями и цветками растений, но и переносит опасные вирусы, такие как бронзовость томата. Уничтожить крошечное насекомое в условиях теплиц практически невозможно, а бороться с ним с помощью химикатов сложно, так как оно обладает устойчивостью к большинству пестицидов.

Несмотря на свое название, цветочный трипс опасен не только для декоративных растений, но и для овощей. Жучок родом из Северной Америки, но распространился по всем континентам, причем в Россию попал только в начале 90-х годов прошлого века. Трипс не только питается листьями и цветками растений, но и переносит опасные вирусы, такие как бронзовость томата. Уничтожить крошечное насекомое в условиях теплиц практически невозможно, а бороться с ним с помощью химикатов сложно, так как оно обладает устойчивостью к большинству пестицидов.



Болгарский салат - не единственный товар, задержанный сотрудниками Россельхознадзора в последние дни. Правда, другие недавние сообщения о нарушениях были связаны с нелегальным ввозом продуктов, попавших под санкции против ряда европейских стран либо с отсутствием нужных разрешений. Так, 28 августа на Киевском вокзале столицы задержали 1,3 тонны мяса из Украины без ветеринарных документов. А 3 сентября инспекторы обнаружили на одном из рынков города овощи и фрукты из Греции, Польши и Испании.