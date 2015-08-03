В столице открылись бахчевые развалы

В Москве официально начался бахчевый сезон

В столице официально стартовал сезон торговли арбузами и дынями. В городе открылось более 200 бахчевых развалов, сообщает телеканал "Москва 24". По данным департамента торговли и услуг, арбузы будут стоить не менее 20 рублей за килограмм. В дальнейшем цены могут снизиться до 13-15 рублей.

Арбузы и дыни будет проверять Роспотребнадзор на наличие нитратов. Кроме того, к бахчевым развалам и продавцам применяется ряд требований.

Что должно быть на развале:



медкнижка и униформа у продавца

сертификаты соответствия продукции

весы

информация с режимом работы

жалобная книга

поддон высотой 15 сантиметров для арбузов

не менее 10 метров от дороги

тент

ценники

Арбузы и дыни не могут лежать на земле. Как минимум, должен быть поддон высотой сантиметров в 15. Расстояние до ближайшей дороги - не меньше 10 метров. От солнечных лучей арбузы и дыни должны прикрывать тентом.

Везут бахчевые в Москву из Дагестана, Волгоградской, Ростовской, Астраханской области, а также из Узбекистана и Казахстана.