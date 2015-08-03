В столице открылись бахчевые развалы

В столице официально стартовал сезон торговли арбузами и дынями. В городе открылось более 200 бахчевых развалов, сообщает телеканал "Москва 24". По данным департамента торговли и услуг, арбузы будут стоить не менее 20 рублей за килограмм. В дальнейшем цены могут снизиться до 13-15 рублей.
Арбузы и дыни будет проверять Роспотребнадзор на наличие нитратов. Кроме того, к бахчевым развалам и продавцам применяется ряд требований.
Что должно быть на развале:
- медкнижка и униформа у продавца
- сертификаты соответствия продукции
- весы
- информация с режимом работы
- жалобная книга
- поддон высотой 15 сантиметров для арбузов
- не менее 10 метров от дороги
- тент
- ценники
Арбузы и дыни не могут лежать на земле. Как минимум, должен быть поддон высотой сантиметров в 15. Расстояние до ближайшей дороги - не меньше 10 метров. От солнечных лучей арбузы и дыни должны прикрывать тентом.
Везут бахчевые в Москву из Дагестана, Волгоградской, Ростовской, Астраханской области, а также из Узбекистана и Казахстана.
Правильные арбузыСоветы покупателям арбузов просты. Не следует жадничать и выбирать бахчевые слишком большого размера: в процессе их выращивания могли использоваться химические удобрения. Впрочем, совсем маленькие арбузы – тоже не лучший выбор, оптимальный вес – 5-7 килограммов.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на хвостик арбуза: у спелого плода он должен быть сухим и желтоватым. Еще один традиционный метод определения спелости - постучать по арбузному боку: если звук гулкий, арбуз зрелый.
Фото: Агентство "Москва"
Светлое пятно на зеленом боку обычно является показателем сладкой мякоти, как и приплюснутая форма арбуза.
Белые и желтоватые прожилки в арбузных дольках, гладкая поверхность мякоти и легкий фиолетовый отлив – тревожные признаки: возможно, ваша покупка содержит много нитратов. Чтобы проверить, не опасен ли такой арбуз, можно положить его ломтик в стакан с водой на четверть часа и посмотреть, не окрасится ли жидкость в розовый цвет. Если окрасилась – вредных веществ больше, чем следует.