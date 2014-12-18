IKEA приостановила продажи кухонной мебели и бытовой техники

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IKEA временно приостанавливает продажи кухонной мебели и бытовой техники в связи с большим количеством заказов, находящихся в обработке, говорится в сообщении на сайте компании.

"Продажи кухонной мебели и бытовой техники возобновятся с субботы, 20 декабря", - сообщается на сайте "ИКЕА".

В компании также начинают постепенное изменение цен на ряд товаров. "В данный момент мы обновляем информацию на сайте, в связи с этим указанные здесь цены могут отличаться от стоимости в магазине", - пояснили в IKEA.

Ранее в пресс-службе компании корреспонденту M24.ru сообщили, что IKEA вынуждена пересмотреть существующие цены в связи со значительным изменением валютного курса, роста цен на сырье для мебельного производства, а также роста транспортных тарифов, которые оказывают видимое влияние на финансовые результаты компании.

При этом в компании добавили, что более 60 процентов продаваемых в магазинах IKEA товаров производится в России.

Отметим, что еще несколько известных зарубежных компаний, работающих в России, объявили о повышении цен на свою продукцию. В их числе Apple, Samsung, Lenovo, Acer и Huawei. Автосалоны, торгующие иномарками, также отреагировали на падение рубля повышением цен. Некоторые дилеры приостанавливали продажи, другие повышают цены и сокращают число кредитных программ.