Компьютерная игра серии Call of Duty: "Призраки" побила рекорды продаж

Фото: ИТАР-ТАСС

Новая компьютерная игра серии Call of Duty: "Призраки" побила все рекорды продаж. Она поступила в магазины 5 ноября и за сутки принесла своим создателям 1 миллиард долларов.

Ближайший конкурент новинки - игра Grand Theft Auto 5. Ее релиз состоялся в сентябре. За первые 24 часа Grand Theft Auto 5 заработала на 200 миллионов долларов меньше, сообщает телеканал "Москва 24".

Игры серии Call of Duty - это боевики от первого лица. Действие в них происходит в 2023 году, через 10 лет после апокалипсиса в США. Главные герои - двое братьев из Калифорнии. Они вспоминают счастливое детство и пытаются противостоять команде призраков. Братья выполняют опасные задания, в том числе в Каракасе, Венесуэле и на юге Атлантического океана.