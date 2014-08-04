"Добролет" успел продать 95 тысяч билетов до приостановки полетов

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Лоукостер "Добролет" (дочернее предприятие "Аэрофлота"), объявивший о приостановке полетов с 4 августа, успел продать порядка 95 тысяч авиабилетов на рейсы в Симферополь и другие города России, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в группе "Аэрофлот".

Ранее в пресс-службе перевозчика заявили, что несколько европейских компаний отказались от сотрудничества с компанией: "В связи с аннулированием договора лизинга воздушных судов Boeing-737-800 из-за санкций, введенных ЕС в отношении авиакомпании "Добролет", мы вынужденно временно приостановить полеты по всем маршрутам с 4 августа 2014 года".

Так, ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед авиаперевозчиком - аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

В компании отметили, что пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы Москва-Симферополь-Москва (по 15 сентября включительно) и Москва-Волгоград-Москва (по 20 августа включительно) будут перевезены авиакомпанией "Оренбургские авиалинии" в даты и время, указанное в билетах.

Рейсы по остальным маршрутам временно отменяются, пассажирам будет осуществлен полный возврат стоимости авиабилетов. Для пассажиров открыта бесплатная "горячая линия": 8 (499) 215-2300.

В Министерстве транспорта, в свою очередь, заявили, что приостановка полетов авиакомпании "Добролет" не отразится на транспортной доступности Крыма. В настоящее время аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет порядка 16 тысяч пассажиров. За сутки аэропорт Симферополя обслуживает в среднем 110–120 рейсов, выполняемых более чем из 30 городов России 25 авиакомпаниями. "Добролет" выполнял ежедневно восемь рейсов в обе стороны.

Авиакомпания "Добролет" приостановила полеты и продажу билетов

Напомним, что 30 июля ЕС ввел ограничительные меры в отношении "Добролета". В Официальном журнале Евросоюза отмечалось, что "Добролет" внесен в санкционный список как единственная компания, которая летает в Крым.