Пробки на подъездах к Москве не уменьшаются из-за плохой уборки снега

Фото: ИТАР-ТАСС

Улучшить транспортную ситуацию в Московском регионе не позволяет плохая уборка областных магистралей. По информации столичной Госавтоинспекции, к 11.00 30 ноября дорожная сеть Москвы приведена в рабочее состояние после снегопада.

При этом движение сильно осложнено на въезде и выезде из города. Это вызвано отсутствием уборки радиальных магистралей за МКАД, отмечают эксперты.

Из-за непогоды количество автомобилей на дорогах столицы сократилось на 17-20 процентов. Их владельцы пересели с личного на общественный транспорт, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь, в пресс-службе и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева рассказали, что в ночь на пятницу на подмосковных трассах работали 1200 единиц дорожной техники и более 3 тысяч человек.