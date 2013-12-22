В предновогодние дни трафик на дорогах Москвы увеличился на 15%

Москвичам все тяжелее перемещаться по городу в предновогодние дни - загружены трассы и метро, в торговых центрах очереди, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным специалистов, в эту пору трафик на дорогах увеличивается на 15 процентов, и в торговых центрах посетителей на столько же процентов больше.

Госавтоинспекция Москвы рекомендует жителям и гостям столицы учитывать это при планировании посещения города на личном транспорте и выбрать в качестве средства перемещения общественный транспорт.

Москвичи переживают так называемый праздничный синдром, они даже прибегают к помощи психотерапевтов. Стресс повсюду - на работе, в магазинах, на дорогах и даже дома.

Чтобы не сойти с ума в предпраздничном ажиотаже, психологи советуют принять эту непростую пору спокойно и с радостью, помнить, что впереди - долгие каникулы. А в магазины нужно отправляться, изучив ассортимент.