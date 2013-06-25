МЧС прогнозирует возможные торфяные пожары в Подмосковье

МЧС по Московской области прогнозирует на 26 июня третий класс пожарной опасности. В связи с установившейся жарой торфяные пожары могут возникнуть в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Сергиево-Посадском районах области.

"Прогнозируется вероятность (0,4) возникновения очагов природных пожаров на всей территории Московской области", - отмечает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, пожары могут быть обусловлены как человеческим фактором, так и агроклиматическими особенностями.