22 января 2017, 08:34

Политика

Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века‍

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа президентом США миропорядку, установленному в XX веке пришел конец, сообщает Bild.

В частности, Штайнмайер считает, что с новым президентом США в мире начнется "новый глобальный беспорядок", и это может иметь серьезные негативные последствия.

Тем не менее, глава МИД отметил, что будет продолжать контакты с администрацией США и отстаивать в них интересы Германии.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа прошла на Капитолийском холме 20 января. Трамп уже успел отметиться подписанием нескольких указов.

В частности, он утвердил кандидатуру "Бешеного Пса" Джеймса Мэттиса на посту министра обороны, отменил указы о реформе здравоохранения Obamacare и удалил с сайта Белого дома раздел о правах геев.

