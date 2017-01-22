Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века‍

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа президентом США миропорядку, установленному в XX веке пришел конец, сообщает Bild.

В частности, Штайнмайер считает, что с новым президентом США в мире начнется "новый глобальный беспорядок", и это может иметь серьезные негативные последствия.

Тем не менее, глава МИД отметил, что будет продолжать контакты с администрацией США и отстаивать в них интересы Германии.