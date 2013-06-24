"Эксперт": Президент порекомендовал монополиям сокращать издержки

Все ради роста

Президент порекомендовал монополиям сокращать издержки и работать над эффективностью

ПМЭФ показал, что правительство больше не может игнорировать проблему замедления экономики. Назначить ответственного за рост пока не удалось, а вот первые виновные уже наметились – естественные монополии и банки.

Хотя в повестке дня XVII Петербургского международного экономического форума значились перспективы глобальной экономики, центральной стала тема медленного роста экономики российской. Она проходила через все заседания, встречи и обсуждения, сюжет имел свою кульминацию и развязку.

Тяжелая эстафетная палочка

Сергей Игнатьев вытащил банковскую систему из хаоса 1990-х и научил ее противостоять кризисам. Перед Эльвирой Набиуллиной стоит задача построить финансовую систему, ориентированную на рост и модернизацию хозяйства страны.

Бурное творчество памяти

Известный специалист по нейрофизиологии Павел Балабан утверждает, что человеческую память можно стирать и записывать: наш мозг одновременно структурирован и пластичен, а нейронная сеть иерархична. "Эксперт" о последних достижениях физиологии памяти в мире и в России.

Трубы без комиссии

Первый за последние годы крупный тендер на поставку труб большого диаметра "Газпрому" неожиданно выиграли производители труб, а не фавориты-посредники. Формально стать более эффективной газовую монополию побудила активность Федеральной антимонопольной службы России.

В начале второй декады июня стали известны результаты конкурса на поставку более чем 122 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) для строительства газопровода «Сила Сибири», по которому планируется поставлять природный газ из Якутии в Приморский край. Три конкурсных лота на общую сумму 9,3 млрд рублей выиграли российские производители труб: Ижорский трубный завод (входит в сталелитейный холдинг "Северсталь"), Выксунский металлургический завод (Объединенная металлургическая компания) и Челябинский трубопрокатный завод (Группа ЧТПЗ). Они смогли напрямую выйти на "Газпром" и стать его непосредственными поставщиками. Единственная непроизводственная структура, также участвовавшая в тендере, - Трубные инновационные технологии, - не получила ничего. А крупнейший поставщик "Газпрома" - компания "Северный европейский трубный проект" (СЕТП), бывшая лидером по поставке труб монополии все последние годы, и вовсе отказалась от участия в конкурсе.

Впервые за много лет "Газпром" смог отказаться от посредников в своих взаимоотношениях с производителями стальных труб. Революционные изменения стали возможны благодаря напору Федеральной антимонопольной службы.

Длинная очередь за длинными деньгами

Впервые агропромышленная компания в России получила инвестиционный кредит сроком на 15 лет. Шансы получить кредит на такой длинный срок сегодня имеют лишь лидеры рынка.

В начале июня крупнейший агропромышленный холдинг "Мираторг" заключил договор со Sberbank-CIB на получение кредита сроком на 15 лет на развитие производства крупного рогатого скота (КРС). Это уникальное событие: столь длительный срок финансирования банками аграрных проектов в новейшей истории российского сельского хозяйства зафиксирован впервые. Сделка стала возможной благодаря Постановлению правительства № 1460, принятому в конце 2012 года, согласно которому организациям, занимающимся мясным скотоводством в сегменте КРС, продлили срок субсидирования процентов по кредитам до пятнадцати лет (ранее было восемь с возможностью пролонгации еще на три года).

Главный вопрос, который интересует всех сельхозинвесторов сегодня: станет ли такое долгосрочное финансирование обычной практикой или останется уникальным событием, исключением?

За землю и воду

Строительные компании, выступающие застройщиками жилья, объединились в союз для защиты своих интересов в области законотворчества.

На прошлой неделе около 120 строительных компаний из 50 регионов страны учредили новую отраслевую ассоциацию - Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА). Инициатором его создания стал Леонид Казинец, председатель совета директоров инвестиционно-строительной корпорации "Баркли", председатель комиссии РСПП по жилищной политике. Поводом для ее создания стало желание активно участвовать в законотворческом процессе. Ряд поправок 214-го закона (он регулирует взаимоотношения застройщиков со всеми остальными сторонами процесса жилищного строительства), принятых в последние месяцы, вызвал у застройщиков очень негативную реакцию. На попытки представителей некоторых компаний выразить недовольство новыми положениями закона в правительстве ответили: "Вы бы сначала объединились, что ли, и выразили какое-то общее согласованное мнение". Застройщики объединились и теперь намерены добиваться того, чтобы ни один закон, касающийся жилищного строительства, не рассматривался в Думе без их экспертизы. Стратегической задачей новый союз ставит увеличение темпов жилищного строительства с 0,4 до 1 кв. м на человека в год, что соответствует показателям развитых стран.

Все материалы журнала "Эксперт"