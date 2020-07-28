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Москва 24

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Общество

28 июля, 16:52

Москва 24: как изменились развлечения в парках во время пандемии коронавируса

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Парки Москвы: итоги самоизоляции, развитие новых дистанционных форматов, планы и перспективы".

Пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный образ жизни горожан. Из-за санитарных ограничений весной и в начале лета городские парки не принимали гостей. Как отсутствие посетителей повлияло на экосистему? Какие условия и программы парки готовы предложить горожанам, которые проводят отпуск в Москве? Какие мероприятия и события будут проводиться в ближайшее время? Об этом расскажут:

  • и. о. заместителя директора по связям с общественностью ГКУ Москвы "Объединенная дирекция "Мосгорпарк", Дарья Косинова;
  • директор ЦПКиО имени Горького Павел Трехлеб;
  • генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
  • директор ГАУК г. Москвы "ПКиО "Бабушкинский" Игорь Бускин.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на сайте Москва 24.

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