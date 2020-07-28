Москва 24: как изменились развлечения в парках во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
29 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Парки Москвы: итоги самоизоляции, развитие новых дистанционных форматов, планы и перспективы".
Пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный образ жизни горожан. Из-за санитарных ограничений весной и в начале лета городские парки не принимали гостей. Как отсутствие посетителей повлияло на экосистему? Какие условия и программы парки готовы предложить горожанам, которые проводят отпуск в Москве? Какие мероприятия и события будут проводиться в ближайшее время? Об этом расскажут:
- и. о. заместителя директора по связям с общественностью ГКУ Москвы "Объединенная дирекция "Мосгорпарк", Дарья Косинова;
- директор ЦПКиО имени Горького Павел Трехлеб;
- генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
- директор ГАУК г. Москвы "ПКиО "Бабушкинский" Игорь Бускин.
Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на сайте Москва 24.