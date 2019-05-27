Москва 24 расскажет о планах россиян на это лето

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28 мая в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилла Родина. Тема встречи: "Лето – 2019. Планы россиян на отдых". Кирилл Родин расскажет, где граждане нашей страны планируют провести отпуск и как изменился их выбор в связи с международной ситуацией.

Смотрите трансляцию 28 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.