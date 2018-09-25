Москва 24 покажет, как предотвратить пожар в доме и общественном месте

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

27 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования может повлечь за собой негативные последствия.

О чем нужно задуматься каждому москвичу. Как выбирать электроприборы. Нужно ли устанавливать датчики дыма. Кем и какие работы по безопасности газового оборудования должны проводиться в доме. Правила пользования газом в быту. Что помогает снизить риски человеческого фактора при организации пожарной безопасности дома и в общественных местах. Как работают пожарно-спасательные службы Москвы. На эти и другие вопросы ответят:

Дмитрий Красников, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по г. Москве, полковник внутренней службы;

Сергей Смыгалин, заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил главного управления МЧС России по г. Москве, полковник внутренней службы;

Инна Cвятенко, председатель комиссии по безопасности Московской городской Думы;

Татьяна Киселева, начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "МОСГАЗ".

Прямую трансляцию можно увидеть 27 сентября в 12:00 на этой странице.