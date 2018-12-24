Москва 24 покажет, как пережить новогодние праздники и не навредить здоровью

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

25 декабря в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная правилам здорового празднования Нового года.

О том, как не пострадать от новогодних блюд и напитков, сколько можно съесть мандаринов и как избежать травм во время праздников расскажут:



главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн

главный внештатный специалист-диетолог Антонина Стародубова;

главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников;

заместитель главного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф Алексей Безымянный;

заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Первой клинической больницы им. Алексеева Никита Чернов.

Прямую трансляцию можно увидеть 25 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.