Москва 24 покажет, как в столице прошла акция "День без турникетов"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

24 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам городской акции "День без турникетов". Она прошла в Москве 19-21 июля. Все желающие смогли посетить 38 промышленных предприятий и технопарков, научно-образовательные лекции, концерты и литературные чтения.

О целях акции, ее задачах и результатах проведения расскажут:



руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин;

председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук;

автор и публицист Александр Цыпкин.

Прямую трансляцию можно увидеть 24 июля в 10:00 на этой странице.