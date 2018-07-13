Москва 24 покажет, каким будет Большой концертный зал в "Зарядье"

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16 июля в Большом концертном зале "Зарядье" состоится пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки, ее концепции, репертуаре и продаже билетов. Какие сюрпризы ждут москвичей расскажут:



министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский;

народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев;

генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова;

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского, член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Александр Соколов;

народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Денис Мацуев;

народный артист России, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Дмитрий Бертман;

главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительства Сергей Кузнецов.

Смотрите трансляцию на этой странице 16 июня в 11:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.