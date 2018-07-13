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Москва 24

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Культура

13 июля 2018, 13:44

Москва 24 покажет, каким будет Большой концертный зал в "Зарядье"

пресс-конференция культура музыка

Фото: depositphotos/deb-37

16 июля в Большом концертном зале "Зарядье" состоится пресс-конференция, посвященная открытию новой культурной площадки, ее концепции, репертуаре и продаже билетов. Какие сюрпризы ждут москвичей расскажут:

  • министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский;
  • народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев;
  • генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова;
  • заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского, член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Александр Соколов;
  • народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Денис Мацуев;
  • народный артист России, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", член наблюдательного совета по творческому развитию Московского концертного зала "Зарядье" Дмитрий Бертман;
  • главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительства Сергей Кузнецов.

Смотрите трансляцию на этой странице 16 июня в 11:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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