Лариса Голубкина сыграет в новом спектакле Театра Российской армии

Фото: Театр Российской армии

Театр Российской армии покажет 22 и 27 апреля премьеру спектакля "Ма-Мурэ", поставленного по пьесе француза Жана Сармана. Главную роль в веселой и остроумной комедии исполнит Лариса Голубкина.

"У Ларисы Ивановны была пауза в нашем театре, то есть, в репертуаре. Я понимал, что это неправильно. На одной пресс-конференции Голубкина сказала, что ей хочется сделать что-нибудь необычное, похулиганить, что она готова даже 100-летнюю сыграть… И я сразу подумал: "Ма-Мурэ", – рассказывает постановщик спектакля и главный режиссер театра Борис Морозов.

Действие разворачивается в небольшом и очень провинциальном французском городе, жители которого суетливо готовятся ко Дню рождения Ма-Мурэ, старейшей жительницы этого местечка. Ей исполняется 106 лет. Именинницу, впрочем, большинство родственников и знакомых считают полоумной, так что они хотят скорее поживиться на празднике, чем порадовать старуху. Планы коварных горожан расстраивает приезд цирковой труппы.

"Цирк у нас будет настоящий. Максим Юрьевич Никулин предоставил нам консультанта – народного артиста Евгения Майхровского, знаменитого клоуна по имени Май", - говорит Морозов.