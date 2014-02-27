Нонна Гришаева о премьере спектакля-комедии "На высоких каблуках"

Нонна Гришаева. Фото: ИТАР-ТАСС

На сцене АртЦентра "Павелецкий" 26 февраля состоялась премьера спектакля "На высоких каблуках" по пьесе Александра Марданя "Лист ожидания". Исполнительница главной роли Нонна Гришаева рассказала корреспонденту M24.ru о том, какими качествами наделила свою героиню и легко ли ей работалось на одной площадке с мужем – режиссером Александром Нестеровым.

- Нонна, как к вам в руки попала пьеса "Лист ожидания"?

- Сначала познакомилась с автором Александром Марданем. На нашей общей родине в городе Одессе он пришел ко мне на спектакль "Варшавская мелодия". Потом пригласил всех артистов к себе на яхту отпраздновать. Мы познакомились, подружились. Александр подарил свою книгу с пьесами, которые мы с мужем незамедлительно прочли и получили огромное удовольствие. Особенно понравился "Лист ожидания".



Потом ко мне в театре Вахтангова подошла наша завлит Валентина Борисовна и посоветовала именно эту пьесу для постановки. Я предложила, чтобы спектакль ставил мой муж.

Всегда имеет место быть адаптационный период, во время которого ты знакомишься с режиссером, привыкаешь к нему, на это тратится много сил, нервов, труда. Мы этого избежали, своего мужа я понимаю с полуслова. К тому же мы находились на одной волне с моими чудесными партнерами: Сережей Белоголовцевым и Эвклидом Кюрдзидисом. Все шло весело. Получили удовольствие от работы.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Репетировали долго?

- Два месяца.

- Как вы оцениваете то, что получилось в итоге?

- На мой взгляд, главная особенность этого спектакля – идея Саши использовать в нем живую музыку – песни в исполнении "Замотаев Бенд". Персонаж, которого играет Иван Замотаев – это персонаж Время. Именно время объединяет всю эту историю. И вообще живая музыка, декорации – самая большая удача этого спектакля, потому что таких антреприз на сегодняшний день в Москве не существует.

- Расскажите о вашей героине Вере.

- Назвать Веру обыкновенной женщиной не могу. Ее Костя любит всю жизнь. Я наградила ее какими-то своими чертами характера.

- Какими?

- Обаянием, умением петь – она у нас тоже поет в спектакле. А еще умением веселиться, шутить. В общем, многими приятными женскими качествами. Но не занудством, которым многие женщины обладают. И, прежде всего, научила ее любить.

- Ваш супруг как-то трансформировал авторский вариант пьесы?

- Конечно, Саша ее переделывал вместе с автором.

- А вы какие-то предложения вносили?

- Да, я предложила, чтобы в спектакле звучала песня "Шаланды, полные кефали". Поскольку Костя – из Одессы. А автор планировал использовать песню "Белый теплоход".

Фото: ИТАР-ТАСС



- Нонна, какие сцены во время репетиций давались сложнее всего?

- Для меня самый сложный момент – постельная сцена. Это ужас. Никогда ничего подобного не было. Приходилось играть еще и при собственном муже.

- В каких проектах помимо спектакля "На высоких каблуках" вы сейчас задействованы?

- Я играю еще один спектакль в Сашиной постановке – "Моя прекрасная Кэт", также играю самый любимый спектакль "Варшавская мелодия", в нем – роль моей жизни. Спектакль этот идет не только в Одессе, но и в Москве. С ним гастролируем по всей стране. Продолжаю работать на телевидении. Сейчас на "Первом канале" готовится мой большой творческий вечер в программе "Наше время". Через месяц у меня начинаются съемки в 16-серийном проекте, но говорить о нем пока не буду.



- В преддверии 8 Марта что бы вы пожелали девушкам и женщинам?

- Самого главного, без чего бессмысленно все остальное, – любви.

Алла Панасенко