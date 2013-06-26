В Центре Мейерхольда покажут спектакль о проблемах типичной семьи

"Афиша": премьера нового спектакля в театре Мейерхольда

На сцене Центра Мейерхольда 26 и 27 июня впервые покажут спектакль Юрия Муравицкого "Папа уходит, мама врет, бабушка умирает". В основе постановки – текст французской писательницы Фабьен Ивер, название которого в оригинале звучит как "Papapart,mamanment, mememeurt". Подобная игра слов ожидает зрителей и в самом спектакле, а суть его проста – авторы постановки предлагают вновь подумать о семье.

Стеклянный аквариум, в котором происходит действо, символизирует квартиру обычной семьи, а зрителю предлагается подсмотреть за ее жизнью будто из окна соседнего дома, когда криков не слышно, но и без них понятно, что каждая семья несчастна по-своему. Звук идет извне. Актеры начитывают текст монотонно и без интонаций, поэтому сложно понять – вопросы это, факты или диагнозы.

"Если в начале названия каждой из трех частей поставить слово “почему” – станет ясно, что является пружиной этого текста и этого спектакля. Это не просто разрушение мифа об идеальной семье. Это попытка разобраться – почему в действительности семьи так далеки от идеала и так патологичны? Что не так? Но, главный вопрос, который мы ставим перед собой, звучит еще более глобально – что это вообще такое – семья?", - сказал режиссер Юрий Муравицкий.

По сюжету герои спектакля погружаются в жизненные обстоятельства типичной семьи, а авторский текст комментирует их существование, задает правила игры.