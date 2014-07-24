Кинопремьеры недели: новые проблемы Геракла и чересчур личное видео

Приключения Геракла, не слишком полосатая зебра, новый фильм Зака Браффа, "убежавшее" хоум-видео и призер Берлинского кинофестиваля. Сетевое издание M24.ru советует, какие картины смотреть на этой неделе.

Двенадцать подвигов, и все на одного

Фото: facebook.com/hercules

Единственная радость совершившего двенадцать подвигов полубога – кровавые битвы. Он бьется и сражается, собирает вокруг себя таких же отчаянных и упивается ощущением постоянной смертельной опасности, витающей вокруг. Группу воинов, которую возглавляет Геракл, нанимает фракийский царь, чтобы те обучили его армию. В итоге выясняется, что цели у царя не совсем мирные, а значит, Гераклу придется приложить все свои силы, чтобы остановить бывшего "работодателя".

В "Геракле" сыграли Дуэйн Джонсон, Джозеф Файнс, Джон Херт.

Только для взрослых, их родственников и детей

Фото: imdb.com

Комедия Джейка Кэздона "Домашнее видео" - ироничное повествование о том, как семейная пара решает освежить отношения и снимает свой секс на iPad. По законам недалекой американской комедии происходит курьез - видео попадает в общий доступ и оказывается на планшетах друзей, родителей, детей и даже начальника главной героини Энни. Теперь супругам не до возвращения к былой страсти: они носятся по домам близких с целью уничтожить планшеты. Главные роли в истории о супругах-неудачниках исполнили вечно молодая Кэмерон Диас и Джейсон Сигел (Маршалл из "Как я встретил вашу маму").

Собою быть не запретишь

Фото: facebook.com/WishIWasHereFilm

Пока звезда одного ситкома в очередной раз мелькает на экране в паре с Кэмерон Диас, звезда другого – снимает вторую по счету полнометражную драму. На этот раз Зак Брафф, доктор Дориан из "Клиники", выпустил экзистенциальную картину "Хотел бы я быть здесь".

Возраст актера, отца и мужа Айдана уже перевалил за третий десяток, но цели он в жизни так и не нашел. Обучая детей, герой открывает в себе новые таланты. В ленте "засветились" сам Брафф, а также Эшли Грин, Кейт Хадсон и Мэнди Пэтинкин. Кроме того, тут можно увидеть Джима Парсонса (Шелдона Купера из "Теории большого взрыва") и Дональда Фэйсона (Терка из "Клиники").

Еще раз о зверушках

Фото: facebook.com/khumbamovie

Приключения животных – особенно диких – в последнее время стали излюбленной темой мультипликаторов. Очередную анимационную картину о милых и пушистых "братьях меньших" сняли в ЮАР. "Король сафари" - это история необычной зебры, которая родилась наполовину полосатой, наполовину… просто белой. Кстати, в отечественной озвучке поучаствовал Оскар Кучера.

Неторопливо философствуем

Фото: facebook.com/PrinceAvalanche

1988 год. Пустынный, выжженный пожарами лес. Элвин и Лэнс проводят лето за монотонной работой – перекрашивают знаки на бесконечной проселочной дороге. Один скучает по вечеринкам, другой – по своей девушке.

Философский "Властелин разметки" наверняка понравится любителям авторского и фестивального кино. Недаром картина Дэвида Гордона Грина завоевала на прошлогоднем Берлинском кинофестивале "Серебряного медведя" за режиссуру.