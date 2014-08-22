Константин Богомолов поставит оперу Генделя в Театральном центре "На Страстном"

Константин Богомолов. Фото: Театральный центр "На Страстном"

Режиссер Константин Богомолов поставит оперу Генделя "Триумф Времени и Разочарования" в Театральном центре "На Страстном". Премьера состоится 15 марта.

Дирижером-постановщиком выступит художественный руководитель ансамбля La voce strumentale Дмитрий Синьковский. Автор проекта музыкальный критик Алексей Парин.

Репетиции начнутся в феврале и завершатся в начале марта. Объявлен конкурс на исполнение ролей.

"Для конкурса необходимо спеть по нотам 4 арии для каждой из партий. В роли Наслаждения предпочитается сопрано", - отметили в Театральном центре.

В числе арий, предложенных для исполнения - Fido specchio, Un pensiero nemico di pace, Ricco pino nel cammino, Tu del Cielo, Chiudi, chiudi i vaghi rai, Tu giurasti di mai non lasciarmi, Lascia la spina и Come nembo que fugge col vento.

Прослушивание запланировано на конец сентября – начало октября.