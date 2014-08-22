Константин Богомолов поставит оперу Генделя в Театральном центре "На Страстном"

Константин Богомолов. Фото: Театральный центр "На Страстном"
Режиссер Константин Богомолов поставит оперу Генделя "Триумф Времени и Разочарования" в Театральном центре "На Страстном". Премьера состоится 15 марта.
Дирижером-постановщиком выступит художественный руководитель ансамбля La voce strumentale Дмитрий Синьковский. Автор проекта музыкальный критик Алексей Парин.
Репетиции начнутся в феврале и завершатся в начале марта. Объявлен конкурс на исполнение ролей.
"Для конкурса необходимо спеть по нотам 4 арии для каждой из партий. В роли Наслаждения предпочитается сопрано", - отметили в Театральном центре.
В числе арий, предложенных для исполнения - Fido specchio, Un pensiero nemico di pace, Ricco pino nel cammino, Tu del Cielo, Chiudi, chiudi i vaghi rai, Tu giurasti di mai non lasciarmi, Lascia la spina и Come nembo que fugge col vento.
Прослушивание запланировано на конец сентября – начало октября.
Константин БогомоловВ 2003 году окончил курс Андрея Гончарова в РАТИ – ГИТИС. Ставил ряд спектаклей в учебном театре ГИТИСа.
В театре имени Маяковского зрители увидели его работу "Грустный анекдот", в театре на Малой Бронной – "Много шума из ничего", в театре имени Пушкина – "ТурандотТ", в Театре.doc - спектакль "Настя", в Лиепайском театре – "Ставангер. PULP PEOPLE". Также сотрудничал с театрами имени Гоголя (ныне Гоголь-центр), Театральным центром "На Страстном", "Табакеркой".
В МХТ имени Чехова в 2012 году поставил спектакль "Событие" по Владимиру Набокову, в 2013-м – "Идеальный муж. Комедия" по Оскару Уайльду и "Братья Карамазовы" по Достоевскому.