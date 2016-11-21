Фильмы о сильных женщинах и сомалийских пиратах покажут на фестивале "Эсперанса"

II Международный кинофестиваль "Эсперанса"

Сомалийские пираты, бразильский психиатр, аргентинская жестокость и любовь по-ирански

Дата: с 23 ноября по 14 декабря

Место: КАРО 11 "Октябрь" (Новый Арбат, 24) и КАРО 9 "Атриум" (Земляной вал, 33)

Кадр из фильма "Нахид"

Ради чего иди: чтобы увидеть фильмы, которые затрагивают сложные социальные и жизненные проблемы и заставляют зрителя пересмотреть свои жизненные позиции и ценности. В программу войдут картины "Нахид" – про выбор иранской женщины между сыном и любимым мужчиной; "Паулина", рассказывающая об аргентинской учительнице, которую изнасиловали ученики; "Рыбалка без сетей" – о дружбе сомалийского пирата с пленным французом, и "Низе – сердце безумия" – о выдающемся бразильском психиатре – женщине.

Что еще: "Эсперанса" объединит четыре фильма-победителя самых престижных кинофестивалей "класса А" – Токийского, Каннского и "Санденс".

Цена: 350 рублей, билеты можно приобрести на сайте проекта КАРО.Арт.