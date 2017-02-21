Первый российский фильм о супергероях выйдет в прокат 23 февраля

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Официальные трейлеры

Первый российский фильм о супергероях "Защитники" выходит в прокат 23 февраля. Режиссер картины Сарик Андреасян в понедельник, 20 февраля, запустил в своем Facebook флэшмоб в поддержку премьеры.

Андреасян опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с рукописным плакатом. Надпись на бумаге гласит: "Я иду на "Защитники" 23 февраля, потому что это мой фильм". В комментарии к снимку режиссер предложил подписчикам и друзьям публиковать подобные фото.

Снимки с хэштегом #яидуназащитники начали появляться в социальной сети. В числе первых откликнувшихся на призыв оказалась мама режиссера Еразик Андреасян.

Фильм "Защитники" рассказывает об отряде супергероев, созданном во время холодной войны. В него вошли представители разных национальностей СССР, которые долгое время скрывали, кем они являются на самом деле. На самом же деле они – человек-зверь Арсус, человек-ветер Хан, женщина-вода Ксения, человек-земля Лер. В главных ролях снялись Антон Пампушный, Санжар Мадиев, Себастьян Сисак Григорян и Алина Ланина.