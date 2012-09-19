Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 18:32

Культура

Театр имени Рубена Симонова открывает 25-й сезон

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский драматический театр имени Рубена Симонова 19 сентября открывает юбилейный 25-й сезон спектаклем "На дне" по пьесе Максима Горького.

Первой премьерой юбилейного сезона станет форс-минор с одним антрактом по пьесе Евгения Шварца "Голый король" в постановке лауреата премии правительства Москвы Александра Горбаня, сообщает пресс-служба театра.

Театр имени Рубена Симонова создан в 1988 году народным артистом Евгением Симоновым на базе двух курсов Щукинского училища. В мае 1995 года театру было присвоено имя народного артиста СССР Рубена Симонова, отца Евгения Симонова. В театре работают народная артистка России Нина Русланова, Игорь Карташев, Владислав Демченко, Алла Миронова и другие. В настоящее время художественным руководителем театра является народный артист России Вячеслав Шалевич.

Театр находится на Старом Арбате, в Калошином переулке, 10, строение 2.

