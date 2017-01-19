Дело на Эльбе: в Электротеатре Станиславский покажут фильм о ядерной станции

Цикл кинопоказов "Deutscher Dokfilm в киноклубах России"

Дата: 22 января, 20:00

Место: Тверская, 23, Электротеатр Станиславский

Ради чего идти: увидеть один из самых провокационных фильмов Антье Хуберта "Дело на дамбе". В нем рассказывается о событиях в маленькой деревне на Эльбе, где, несмотря на массовые протесты местных жителей, в 1986 году (сразу после аварии на Чернобыльской АС) была открыта ядерная станция.

Программу "Deutscher Dokfilm в киноклубах России" организовала независимый продюсер Ира Корманнсхауз. В рамках проекта в течение всего года в различных городах будут проходить показы немецкого документального кино.

Что еще: после показа состоится обсуждение фильма со зрителями.

В 2012 году фильм получил приз ассоциации немецких кинокритиков "за лучший документальный фильм".

Стоимость: 300 рублей

Подробности и билеты – по ссылке.