Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2017, 10:43

Культура

Кустурица довел зрителей до слез и попросил за это прощения

Фото: ТАСС/Андрей Америков

Сербский режиссер Эмир Кустурица извинился перед зрителями, заплакавшими при просмотре его нового фильма "По млечному пути", сообщает Lenta.ru.

"Извините меня, если вы слишком много плакали. Это искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого", – сказал режиссер на Международном фестивале кино и музыки "Кустендорф" в Дрвенграде.

Он пояснил, что его новый фильм снят на языке 1970-х и 1980-х годов, "универсальном языке кино, который сейчас используется редко".

По словам Кустурицы, наиболее эмоционально на его фильм реагировали его соотечественники.

"По млечному пути" повествует о трагической любви немолодого мужчины и женщины во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Главные роли в нем исполнили сам Эмир Кустурица и итальянская актриса Моника Беллуччи.

Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в августе прошлого года, в мировой прокат фильм вышел 9 сентября 2016 года. В российских кинотеатрах картина появилась 12 января.

премьеры Эмир Кустурица Моника Белуччи новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика