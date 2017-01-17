Кустурица довел зрителей до слез и попросил за это прощения

Фото: ТАСС/Андрей Америков
Сербский режиссер Эмир Кустурица извинился перед зрителями, заплакавшими при просмотре его нового фильма "По млечному пути", сообщает Lenta.ru.
"Извините меня, если вы слишком много плакали. Это искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого", – сказал режиссер на Международном фестивале кино и музыки "Кустендорф" в Дрвенграде.
Он пояснил, что его новый фильм снят на языке 1970-х и 1980-х годов, "универсальном языке кино, который сейчас используется редко".
По словам Кустурицы, наиболее эмоционально на его фильм реагировали его соотечественники.
Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в августе прошлого года, в мировой прокат фильм вышел 9 сентября 2016 года. В российских кинотеатрах картина появилась 12 января.