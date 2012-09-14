Студия театрального искусства Женовача открывает новый сезон

фото: ИТАР-ТАСС

Новый сезон Студии театрального искусства под руководством режиссера Сергея Женовача откроется спектаклем "Москва-Петушки" по одноименному произведению Венедикта Ерофеева.

Премьера состоится в субботу, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

"В тексте такое словозвучие, такая канитель из слов – человек под воздействием алкоголя не может так мыслить и говорить. Вокруг все пьяны кроме Венечки. Он пребывает в состоянии "окосения души" и предпочитает молчать, поскольку не может подстроиться под окружающий мир. Что касается мата, то это часть нашей жизни, истории, культуры, русского языка, и никуда мы от этого не денемся. Грязь возникает только тогда, когда матерные слова направлены на оскорбление, унижение чести и достоинства другого человека. Мир в поэме «Москва-Петушки», – это некая мистификация, тонкая и умная игра", - так Женовач объясняет смыслы, заложенные в произведении.

Добавим, что худрук театра выступил режиссером-постановщиком данного спектакля. Зрители смогут увидеть "Москву-Петушки" 16, 22, 23, 27 и 28 сентября.

Также в репертуаре на сентябрь представлены спектакли "Река Потудань" по произведению Платонова, "Три года" по Чехову, "Брат Иван Федорович" по Достоевскому и "MARIENBAD" Шолом-Алейхема.