Премьера спектакля "Вишневый сад" состоится в театре имени Пушкина

Фото: M24.ru

Премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе Чехова состоится на основной сцене театра имени Пушкина 30 января. Режиссер Владимир Мирзоев целенаправленно выбрал произведение, созвучное с духом нынешнего времени.

Как отметили в театре, чеховский "Вишневый сад" - это "пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены. А кто займет их место – еще непонятно".

Спектакль играют Таисия Вилкова, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Андрей Сухов, Александр Дмитриев и другие.

Начало в 19.00. Билеты – от 300 до 2 000 рублей.

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