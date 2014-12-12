Премьера спектакля "Вишневый сад" состоится в театре имени Пушкина

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Премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе Чехова состоится на основной сцене театра имени Пушкина 30 января. Режиссер Владимир Мирзоев целенаправленно выбрал произведение, созвучное с духом нынешнего времени.
Как отметили в театре, чеховский "Вишневый сад" - это "пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены. А кто займет их место – еще непонятно".
Спектакль играют Таисия Вилкова, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Андрей Сухов, Александр Дмитриев и другие.
Начало в 19.00. Билеты – от 300 до 2 000 рублей.
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Владимир МирзоевРежиссер театра и кино, сценарист. Ставил спектакли в театре имени Вахтангова, "Театриуме на Серпуховке", театре "Ленком", драматическом театре имени Станиславского.
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