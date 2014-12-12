Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

12 декабря 2014, 17:34

Премьера спектакля "Вишневый сад" состоится в театре имени Пушкина

премьеры Антон Чехов Вишневый сад театральные постановки Московский драматический театр имени А.С.Пушкина

Фото: M24.ru

Премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе Чехова состоится на основной сцене театра имени Пушкина 30 января. Режиссер Владимир Мирзоев целенаправленно выбрал произведение, созвучное с духом нынешнего времени.

Как отметили в театре, чеховский "Вишневый сад" - это "пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены. А кто займет их место – еще непонятно".

Спектакль играют Таисия Вилкова, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Андрей Сухов, Александр Дмитриев и другие.

Начало в 19.00. Билеты – от 300 до 2 000 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2

Владимир Мирзоев

Режиссер театра и кино, сценарист. Ставил спектакли в театре имени Вахтангова, "Театриуме на Серпуховке", театре "Ленком", драматическом театре имени Станиславского.

Сайты по теме

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать