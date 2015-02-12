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Культура

12 февраля, 20:24

Главные кинопремьеры февраля: "Левиафан", "50 оттенков серого" и "Батальонъ"

премьеры драмы Левиафан кино московские кинотеатры Батальонъ

В феврале стартуют картины, достойные того, чтобы отправиться в кино без повода: свежий экшн от брата и сестры Вачовски, драма с Аль Пачино от автора "Человека дождя" и самая обсуждаемая российская картина, номинированная на "Оскар", – "Левиафан". Подробности – в путеводителе сетевого издания M24.ru и KudaGo.

Левиафан


В феврале российский прокат украсит картина Андрея Звягинцева "Левиафан", впервые представленная мировой общественности на Каннском кинофестивале 2014 года. В конце текущего месяца картина, кроме того, будет представлять Россию на премии "Оскар". "Левиафан" – это интерпретация библейской истории в современной российской действительности, лента расскажет о борьбе с чудовищем государственной машины, уничтожающей жизни людей.

Производство: Россия

Жанр: драма

Год выпуска: 2014

Продолжительность: 141 минута

В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков

Сценарий: Олег Негин, Андрей Звягинцев

Режиссура: Андрей Звягинцев

Фото: sonyclassics.com

Пятьдесят оттенков серого

Fifty Shades of Grey

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Голливудская экранизация главного бестселлера 2011 года – эротического романа английской писательницы Эрики Леонард Джеймс. Целомудренная студентка филфака по просьбе подруги-сокурсницы берет интервью у загадочного миллиардера Кристиана Грея. Первая формальная встреча, сложившаяся неудачно, неожиданно перерастает в странную любовную игру, правилам которой героиня вынуждена беспрекословно подчиняться. Режиссером фильма выступила Сэм Тейлор-Джонсон, известная прежде всего благодаря биографическому фильму "Стать Джоном Ленноном" о детстве и юности музыканта The Beatles.

Производство: США

Жанр: драма, мелодрама

Год выпуска: 2015

Продолжительность: 124 минуты

В ролях: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Элоиза Мамфорд, Люк Граймс, Дженнифер Эль, Виктор Расук, Макс Мартини, Марсия Гей Харден, Дилан Нил, Коллум Кит Ренни, Рита Ора

Сценарий: Келли Марсел, Э.Л. Джеймс

Режиссура: Сэм Тейлор-Джонсон

Фото: facebook.com/fiftyshadesofgreymovie/

Восхождение Юпитер

Jupiter Ascending

Главная героиня фильма – девушка по имени Юпитер Джонс. Во время ее рождения ночное небо было залито звездами. Каждый ее сон был наполнен этими мерцающими огоньками. И только реальная жизнь не приносила желаемой радости. Где-то в глубине души она чувствовала свое важное предназначение на Земле. Первым, кто пролил свет на эту загадку, стал ее парень Кейн. Знакомство с ним перевернуло всю жизнь Юпитер.

Кейн прибыл на Землю специально, чтобы отыскать девушку и рассказать о ее важной миссии.

Производство: США

Жанр: боевик, приключения, фантастика

Год выпуска: 2015

Продолжительность: 100 минут

В ролях: Ченнинг Татум, Мила Кунис, Шон Бин, Гугу Мбата-Роу, Дуглас Бут, Эдди Редмэйн, Таппенс Мидлтон, Кристина Коул, Терри Гиллиам, Мария Дойл Кеннеди

Сценарий: Энди Вачовски, Лана Вачовски

Режиссура: Энди Вачовски, Лана Вачовски

Фото: facebook.com/JupiterAscendingRu

Унижение

The Humbling

Голливудская драма от культового американского режиссера Барри Левинсона, основанная на романе Филипа Рота. Фильм повествует о жизни театрального актера Саймона Экслера, страдающего от затяжной депрессии, причиной которой стала череда профессиональных неудач. В предвкушении финала карьеры Саймон решает расстаться с жизнью.

Классик американского кино Левинсон, умеющий подбирать роли для актеров первой величины (достаточно вспомнить оскароносную роль Дастина Хоффмана в "Человеке дождя"), не изменяет себе и на этот раз. Главного героя в его новом фильме сыграл Аль Пачино, который также выступил продюсером картины.

Производство: США

Жанр: драма

Год выпуска: 2014

Продолжительность : 102 минуты

В ролях: Аль Пачино, Грета Гервиг, Дайэнн Уист, Кира Седжвик, Дилан Бейкер, Чарльз Гродин, Дэн Хедайя, Нина Арианда, Виктор Круз, Мария Ди Анджелис

Сценарий: Бак Генри, Михал Зебеде, Филип Рот

Режиссура: Барри Левинсон

Фото: страница фильма на Facebook

Батальонъ

Отечественный историко-драматический фильм от создателей "Брестской крепости" и "Сталинграда". Картина переносит зрителей в охваченную революцией Россию 1917 года. Император Николай II подписывает отречение от престола, а уставшая и деморализованная русская армия несет большие потери на передовой Первой мировой войны.

Для поднятия боевого духа и борьбы с дезертирами создается боевое подразделение, полностью состоящее из женщин. Сводный отряд, названный "батальоном смерти", возглавляет офицер армии Мария Бочкарева. Героический образ русской женщины в военном мундире воплотила в фильме актриса Мария Аронова.

Производство: Россия

Жанр: драма, исторический, мелодрама

Год выпуска: 2014

Продолжительность: 120 минут

В ролях: Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова, Марат Башаров, Янина Малинчик, Евгений Дятлов, Алена Кучкова

Сценарий: Илья Авраменко

Режиссура: Дмитрий Месхиев


Сюжет: Кинопремьеры недели

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