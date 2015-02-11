Театральные премьеры февраля: "Вишневый сад", "Ревизор" и "Пиковая дама"

Среди топ-премьер в этом месяце господствует классика. Театр имени Пушкина представит новый "Вишневый сад" – после петербуржца Льва Додина к великой пьесе обратился Владимир Мирзоев. А на сцене Театра имени Ермоловой покажут гоголевского "Ревизора" – без слов. Подробности – в путеводителе сетевого издания M24.ru и KudaGo.

Спектакль "Вишневый сад" в Театре имени Пушкина

Премьера режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Антона Чехова.

Три поколения людей вовлечены в судьбу вишневого сада. Старшее поколение ставит существование сада под угрозу. Среднее находит в сложившейся ситуации выгоду. Молодое поколение еще не вполне осознает, что происходит.

Ключевые события пьесы Чехова строятся вокруг двух главных героев. Помещица Любовь Раневская привыкла сорить деньгами, что привело к разорению. Ее имение вместе с вишневым садом вскоре отберут за долги. Сын ее бывшего крепостного Лопахин, который разбогател благодаря деловой хватке, советует Раневской спилить сад, поделить землю на участки и сдать в аренду. Помещица не воспринимает этих советов, поскольку они чужды ее сентиментальному характеру. Ее собственные попытки спасти сад слишком неумелы и напрасны. Вскоре у имения появляется новый предприимчивый хозяин. Звук рубящего дерево топора говорит о начале перемен.

У Владимира Мирзоева богатый опыт работы с классикой. Российские зрители знают режиссера по многочисленным постановкам прошлых лет. "Сирано де Бержерак", "Миллионерша", "Укрощение строптивой", "Тартюф" – около 20 спектаклей по произведениям классиков поставил Мирзоев на сценах исторических московских театров. Еще около 20 его работ шли на канадской сцене, в том числе и "Предложение", созданное по водевилям Чехова. Каждый спектакль режиссера – это новая трактовка классического сюжета. Он находит ранее не замеченные исследователями проблемы в текстах Мольера, Шекспира, Гоголя и других авторов.

К пьесе Чехова "Вишневый сад" российские режиссеры обращаются довольно часто. Последняя постановка, которая, по мнению многих критиков, стала ярким событием в театральном мире, принадлежит петербуржцу Льву Додину и его Театру Европы.

﻿ Дата : 15 и 20 февраля : 15 и 20 февраля Время: 19.00 – 22.00 Место: Московский драматический театр имени Пушкина Адрес: Тверской бульвар, 23 Метро: "Тверская", "Пушкинская", "Чеховская" Стоимость: 800–2000 рублей



Фото: kudago.com

Спектакль "Ревизор" в Театре имени Ермоловой

Премьера комедии без слов.

По слова Сергея Землянского, он постарался передать гоголевский юмор при помощи пластики, что является сложным творческим процессом. Зритель должен понимать, что происходит, поэтому средства нужно подбирать адекватные для восприятия. Но это не смех ради смеха: в спектакле требуется отразить конкретные характеры, эмоции, атмосферу.

Произведение, всем знакомое со школы, не теряет своей актуальности. Легко узнаются поведение персонажей, ситуации, рассуждения. Основой всего происходящего становятся двуличность и страх, у которого, без сомнения, глаза велики. Страх вынуждает людей совершать самые немыслимые поступки.

Хлестакова режиссер сравнивает с хамелеоном. Способность адаптироваться в любой среде, скрыться за любой маской дают ему возможность всегда выходить сухим из воды. При отсутствии слов средством выражения его двуличности становится хореография.

Музыка Павла Акимкина, сценография Максима Обрезкова, сценарий Владимира Моташнева.

Роли исполняют Александр Кудин, Ярослав Рось, Олег Филипчик, Кристина Асмус, Сергей Власенко и другие артисты.

Дата : 14 и 15 февраля : 14 и 15 февраля Время: 19.00 - 20.30 Место: Московский драматический Театр имени Ермоловой Адрес: улица Тверская, 5/6 Метро: "Охотный ряд" Стоимость: 500–2000 рублей



Фото: kudago.com

Спектакль "Три штуки молчания" в Центре имени Мейерхольда

Монологи скульптур. Премьера Федора Павлова-Андреевича.

Три разных женских голоса оживут внутри скульптур. Каждый расскажет свою историю.

Первым заговорит и запоет голос якутской артистки Степаниды Борисовой. Основой ее монолога стала повесть Даниила Хармса "Старуха". Главный герой произведения встречает на улице самую обычную старуху. Он спрашивает ее, который час. Она протягивает сухую руку, запястье которой обвил ремешок часов, но на белом циферблате нет стрелок. Во второй раз герой истории встречает эту старуху на пороге своей комнаты в коммунальной квартире. Она заходит, садится в его любимое кресло и нагло, без спроса, умирает.

Вторая скульптура голосом солистки группы DschDsch Жени Борзых расскажет о приключениях маленькой девочки. Монолог построен по сюжету рассказа Людмилы Петрушевской "Нина Комарова". Героиня этой истории шла к маме, но заблудилась в лесу, села под деревом и принялась плакать. Здесь ее нашли грибники, которые приехали на тихую охоту из далекого города. Пара решила, что девочку забыли другие грибники. Они увезли найденыша и отвели в городскую милицию. Девочка оказалась немой, поэтому ее определили в детский дом. Пройдет много лет, и смутные воспоминания заставят девочку найти грибников и попросить их отвезти ее обратно в лес.

Последняя скульптура оживет благодаря голосу Розы Хайруллиной, причем сразу в двух жанрах: оперы и перформанса. Основой этой истории стал рассказ Петрушевской "Сказка о часах". Школьница находит в шкафу коробочку с часиками, надевает их на руку и носит тайком от мамы. Девочка не знает, что играет с опасной вещицей, которая унесла жизни многих людей.

Режиссер Федор Павлов-Андреевич.

Дата : 27 и 28 февраля : 27 и 28 февраля Время: 20.00 - 22.00 Место: Театрально-культурный центр имени Мейерхольда Адрес: улица Новослободская, 23 Метро: "Менделеевская" Стоимость: 1000 рублей



Фото: kudago.com

Спектакль "Адам и Ева / Шейпинг" в театре имени Ермоловой

Премьерный спектакль по пьесе Нила ЛаБьюта о любви, дружбе и человеческой свободе представляет московский режиссер Олеся Невмержицкая.

Действие спектакля разворачивается в небольшом студенческом городке с устоявшейся и почти замершей жизнью. Сюда и приезжает Ева. Ее специальность - искусствоведение, она обожает современное искусство, эпатажные акции и перформансы. Придя в местный художественный музей, девушка встречает молодого человека по имени Адам - тоже студента, работающего охранником в галерее.

Адам полон комплексов, застенчив, чуть наивен и не уверен в себе. Ева начинает менять его жизнь, вкусы и предпочтения. Благодаря ей он обретает внутреннюю свободу и уверенность, способность совершить многое, в том числе предательство. Истинные любовь и дружба оказались фальшивыми.

Режиссер размышляет о том, как такое могло произойти и где граница между правдой и ложью. А также о свободе, способности быть настоящими, обретении самих себя, поиске правды не только в искусстве, но и в жизни.

Сценография Дмитрия Разумова, хореография Александра Андрияшкина. Главные роли исполняют Дарья Мельникова и Егор Харламов.

﻿ Дата : 24 февраля : 24 февраля Время: 20.00 - 21.30 Место: Московский драматический театр имени Ермоловой Адрес: улица Тверская, 5/6 Метро: "Охотный ряд" Стоимость: 1000–1500 рублей



Фото: kudago.com

Опера "Пиковая дама" в Большом театре

Премьера спектакля в постановке Льва Додина.

На сцене Большого - оперный шедевр Петра Ильича Чайковского в постановке петербургского мэтра режиссуры, художественного руководителя Малого драматического театра Льва Додина. Спектакль посвящается 175-летнему юбилею композитора.

Впервые "Пиковую даму" Лев Додин поставил в 1998 году на сцене Нидерландской оперы в Амстердаме. Додин не часто обращается к музыкальному театру, и все его оперные спектакли ставились исключительно за рубежом. Последней музыкальной постановкой Додина стала опера Мусоргского "Хованщина", премьера которой состоялась в Венской опере в 2014 году. И вот теперь в Москве, на сцене Большого театра можно впервые увидеть оперу Чайковского в постановке знаменитого режиссера.

Оперу "Пиковая дама" на основе повести Пушкина Чайковский написал во Флоренции в 1890 году по заказу директора Мариинского театра Всеволожского. В своем произведении Чайковский по-своему трактует характеры и мотивы поступков героев. Его Лиза - натура страстная и сильная, также изменено ее положение в обществе: у Пушкина она - бедная родственница графини, в опере - состоятельная наследница. Кроме того, композитор добавляет целую картину, посвященную Лизиной судьбе. Герман же становится заложником своей тяге к игре. В отличие от пушкинского, Герман Чайковского сгорает от любви к Лизе, но его страсть к игре оборачивается гибелью и для него самого, и для несчастной девушки.

Дирижер-постановщик спектакля - Михаил Юровский, сценография Давида Боровского.

Дата : 27 февраля : 27 февраля Время: 19.00 Место: Большой театр Адрес: Театральная площадь, 1 Метро: "Охотный ряд", "Театральная"

