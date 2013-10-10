Театральный проект "Открытая сцена" представит 8 премьер

"Афиша": Проект "Открытая сцена" представит 8 премьер

Проект "Открытая сцена" - главная в Москве площадка для экспериментов молодых театралов – в новом сезоне представит зрителям 8 премьер. Показы начнутся с 11 октября.

Спектакли планируют показывать в необычных местах – в библиотеках, почтовых отделениях и на вокзалах. Первая премьера – "Охота на Снарка" по произведению Льюиса Кэрролла – состоится в родном здании на Поварской улице.

"Охоту" поставила режиссер Ксения Петренко, которая решила соединить театр, цирк и видеоперформанс. В поисках смысла произведения текст неоднократно переводили с английского на русский.

"Здесь много загадок, сценических трюков, неожиданных постановочных ходов", - отметили организаторы.

А вот спектакль "Публичное чтение" содержит меньше аллюзий. Это реалистичная история о впечатлительном подростке, попавшем в анатомический музей. "Публичное чтение" поставили в одном из залов библиотеки Союза театральных деятелей.

Показ запланирован на 10 октября.