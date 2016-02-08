В России снимут свою версию "Игры престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"

В 2018 году выйдет российский сериал-аналог "Игры престолов", главными героями которого станут члены династии Романовых. Название будущей картины – "Эпоха расцвета", руководит проектом Олег Степченко, известный по фильму "Вий", сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу кинокомпании Russian Film Group Алексея Петрухина. Первый сезон телесериала выйдет в начале 2018 года.

Картина расскажет о восхождении на российский престол династии Романовых. Петрухин отметил, что прежде чем начать работу над лентой, он и его команда изучили бизнес-модель сериала, узнали от создателей "Игры престолов" секреты кинопроизводства.

Россияне решили перенять зарубежный опыт, и снимать сериал так же будут несколько режиссеров и операторов. Все они будут ответственны за своих героев и свои сюжетные линии.

Создатели планируют выпустить 12 сезонов по 12 серий.

"Игра престолов" – американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO.

Съемки ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Телесериал является одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.