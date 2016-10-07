Кино Бразилии, Греции и короткометражки со всего света: что смотреть в выходные

Фото: karofilm.ru

Сразу несколько интересных событий из мира кинематографа пройдут в эти выходные. В рамках проекта "КАРО.Арт" можно будет посмотреть лучшие новинки бразильского кино, а также самые интересные короткометражные фильмы со всего мира. Также в субботу и воскресенье в кинотеатрах "Космос" и "Звезда" покажут фильмы с берегов солнечной Греции. А в завершении этого кинематографического уикэнда пройдет творческий вечер режиссера Марины Разбежкиной.

Киноленты, которые показывают в рамках фестиваля Бразильского кино, уже завоевали признание во всем мире за последний год. В программе – 13 картин, среди которых 11 полнометражных художественных и 2 документальные. Здесь можно посмотреть драму режиссера Роберто Берлинера "Низе, сердце безумия", основанную на реальной истории известного бразильского психиатра 1940-х годов Низе де Силвейра. Картина уже отмечена множеством призов международных смотров, включая победы в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль" кинофестиваля в Токио. Также на фестивале показывают номинированный на "Оскар" в этом году полнометражный анимационный фильм "Мальчик и Мир". Картина завоевала премию "Энни" (США) и главные призы Фестиваля в Анси. Режиссер Афонсо Пойарт, снискавший известность в Голливуде благодаря фильму "Экстрасенсы" с Энтони Хопкинсом, привезет в Москву свою новую работу "Крепче всего мира. История Жозе Алдо". Кинокритики оценивают фильм как один из лучших образцов бразильского кино последних лет. Две документальные ленты, которые будут представлены на фестивале, как будто созданы специально для почитателей бразильской музыки. "Девушки в ритме самбы" повествует о вкладе женщин в развитие традиций самбы и бразильских карнавалов, а "Семь струн, семь жизней. Русское наследие" – об исследовании известным бразильским гитаристом Яманду Костой русских корней семиструнной гитары.

В программе Международного фестиваля короткометражного кино Shnit International Shortfilmfestival – более 60 фильмов со всего мира, а также мультипликация для детей от пяти лет. Киноленты разделены на 10 блоков по 90 минут.

Фото: karofilm.ru

Shnit International Shortfilmfestival впервые прошел в 2003 году в швейцарском Берне. За 13 лет фестиваль вырос в событие, которое теперь проходит не только в Швейцарии, но и еще в семи городах на четырех континентах: в Буэнос-Айресе (Аргентина), Гонконге (Китай), Кейптауне (ЮАР), Каире (Египет), Москве (Россия), Сан-Хосе (Коста-Рика) и Бангкоке (Таиланд).

Оба фестиваля завершаются в воскресенье. Ознакомиться с полной программой киносмотров, а также узнать расписание показов можно на сайте "КАРО".

А вот фестиваль "Современное кино Греции" в грядущую субботу только начнется. Показы фильмов будут идти в кинотеатрах "Космос" и "Звезда". Завершится киносмотр 12 октября.

Как отмечают организаторы, задача фестиваля в том, чтобы познакомить российского зрителя с кинолентами прославленных греческих режиссеров, например, Тео Ангелопулоса, Тассоса Булметиса, Костаса Капакаса, Янниса Смарагдиса и Пантелиса Вулгариса. Также в рамках киносмотра будут показывать короткометражные фильмы молодых греческих режиссеров.

Кадр из фильма Тео Ангелопулос "Пейзаж в тумане"

В кинотеатре "Космос" покажут историческую драму Смарагдиса "Пираты Эгейского моря", ленты Вулгариса "Невесты" и Капакаса "Урания". В кинотеатре "Звезда" будут идти криминальная драма Йоргоса Цемберопулоса "Мой враг", "Щепотка перца" Тассоса Булметиса, драма Тео Ангелопулоса "Пыль времени" и сборник короткометражных фильмов. С авторами некоторых картин зрители смогут встретиться лично после показов фильмов.

Все показы и мероприятия в рамках фестиваля "Современное кино Греции" будут проходить бесплатно. Узнать расписание можно на сайте кинотеатров "Космос" и "Звезда".

Фото: facebook.com/Марина Разбежкина

Ну а для тех, кому на этих выходных будет мало кино, пройдет творческий вечер знаменитого режиссера Марины Разбежкиной. В Киногостинной Еврейского культурного центра кинематографист расскажет о своих и не только работах в кино, покажет свои документальные ленты и ответит на вопросы зрителей. Встреча пройдет 9 октября в 18:00.