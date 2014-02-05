Спектакль по роману Набокова покажут на сцене под крышей Моссовета

"Афиша": В театре имени Моссовета сыграют набоковскую "Машеньку"

На сцене под крышей театра Моссовета 8 февраля состоится премьера спектакля "Машенька" по произведению Владимира Набокова.

Свою "Машеньку" Набоков написал в Берлине, находясь в эмиграции. Несмотря на свободу и новые возможности, открывающиеся русским эмигрантам, многое казалось тогда безвозвратно утерянным. Сам писатель называл это время "золотой нищетой".

"Машенька" - роман – метафора. Главный герой живет воспоминаниями о девушке, оставшейся на родине. Девушка словно бы олицетворяет всю Россию, далекую и манящую.

В спектакле показана жизнь русского пансиона. К сожалению, герои не могут похвастаться успешной карьерой, счастливой семьей и устроенной жизнью.

В произведении множество тем – изгнание, одиночество, возможность самостоятельного выбора судьбы. Молодой режиссер Иван Орлов предпочел сделать акцент на теме первой любви, которая зачастую оканчивается печально.

Спектакль "Машенька" также покажут 19 февраля. Начало в 19.00. Стоимость билетов – от 1000 до 2000 рублей.

Добавим, что сцена под крышей в Моссовете открылась в 1990 году спектаклем Петра Фоменко "Калигула" с Олегом Меньшиковым в главной роли. Долгое время это была малая сцена для камерных постановок. В последние два года площадку сделали экспериментальной и полностью отдали на откуп молодым талантам. Здесь пробуют силы начинающие режиссеры и актеры.