Рассказ Кафки стал основой спектакля в театре-клубе "Мастерская"

Фото: ИТАР-ТАСС

На сцене театра-клуба "Мастерская" 6 февраля состоится премьера спектакля "В исправительной колонии" режиссера Алексея Дубровского. Действие основано на рассказе Франца Кафки. В 1914 году автор удивительно точно описал события, которые будут происходить в немецких лагерях во время Второй мировой войны.

"После этого рассказа Кафку назвали провидцем в истории ХХ века. Немецкие лагеря и диктаторский режим – все это имеет связь с тем, что происходит в рассказе. Но не все так страшно в нашем спектакле, в нем присутствует и своеобразный юмор", - отметил Дубровский.

Зрители увидят будни колонии строжайшего режима, где практикуют допросы с пристрастием.

"Соединение кошмара, заложенного в рассказе, с абсолютным положительным обаянием артиста Игоря Марычева в роли фанатично преданного своему делу Офицера создают ту самую ситуацию, когда уже "не по себе", а улыбка с лица еще не сошла", - сообщили в "Мастерской".

Помимо Марычева – актера "Маяковки" - в спектакле играют Глеб Подгородинский (Малый театр), выпускники Щепкинского училища, а также артисты МТЮЗа и Студии театрального искусства Сергея Женовача.

Начало спектакля в 20.00. Билеты – 600 рублей.