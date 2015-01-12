Режиссер Кевин Макдональд представит в Москве фильм о подлодке "Курск"

Константин Хабенский /кадр из фильма "Черное море"

Обладатель премии "Оскар", американский режиссер Кевин Макдональд и продюсер Чарльз Стил представят в понедельник в Москве приключенческий экшн "Черное море", сообщает пресс-служба компании Top Film Distribution.

Премьера пройдет в столичном кинотеатре "Формула Кино Европа".

Как отмечает Top Film Distribution, взяться за съемки "Черного моря" режиссера вдохновила история атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в августе 2000 года. Подлодка входила в состав Северного флота России, на ее борту находились 118 членов экипажа, все они погибли.

Роль капитана сыграл Джуд Лоу, в фильме также снялись американские актеры Скут МакНейри ("12 лет рабства"), Бен Мендельсон. Российских подводников сыграли Константин Хабенский, Григорий Добрыгин, Сергей Колесников, Сергей Векслер и Сергей Пускепалис.