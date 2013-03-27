Создатель Aluminium Show: "Однажды зрители не вернули нам подушки"

Илан Азриэль. Фото: ИТАР-ТАСС

В столицe вновь показывают уникальное представление Aluminium Show - красивое шоу для всей семьи, в котором соединены современная хореография, визуальные эффекты и красивые декорации. А актеры постоянно взаимодействуют со зрителями, начиная с самого фойе.

Основная идея представления - использование переработанного сырья различных предприятий. Из него изготовлены не только костюмы актеров и сценическое оборудование, но также и предметы, до которых можно дотронуться непосредственно во время выступления.

Корреспондент M24.ru взял интервью у создателя шоу Илана Азриэля и узнал подробности создания Aluminium Show.

- Как вам пришла в голову идея создания этого шоу?

- Я очень долго искал чего-то нового, что могло бы вдохновить меня. Я видел очень крутые шоу в Вегасе и думал, почему бы и мне не создать что-то подобное? Я начал искать новый материал для шоу и нашел эти алюминиевые трубы в одном из районов Тель-Авива и начал пытаться работать с ними, искать какие-то новые ходы – вот так все и началось.

- Кто помогал вам в создании идеи шоу и главного героя?

- Я первым начал делать что-то с этими трубами в Израиле и… Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о бармицве? Это такие наши вечеринки, на одной из таких вечеринок я и испробовал мои алюминиевые трубы, хотел понять реакцию публики и им понравилось! Уже после этого я начал думать, что в мою команду нужно больше людей. Я нанял музыканта, который очень известен в мире, я позвал дизайнера, он русский, но живет в Израиле, еще моя жена очень сильно мне помогала – она постоянно подталкивала меня к новым свершениям.

- Кто придумал хореографию?

- Хореографию придумали два человека: Уна и Эндрю. Уна из Израиля, а Эндрю из Нью-Йорка.

Во время шоу. Фото: ИТАР-ТАСС

- Как ты думаешь, как люди в разных странах понимают ваше шоу?

- Многие понимают шоу, многие – нет, потому что не хотят ничего понимать, они хотят только трогать алюминиевые подушки или трубы. У нас есть две сюжетные линии: одна, где маленькая труба ищет родителей, которых потеряла, а вторая – сам процесс переработки материалов. Все читают эти истории по-разному, конечно

- Какой номер из шоу, на твой взгляд, самый крутой для публики?

- У нас есть три номера, где публика может потрогать материалы, но мой любимый называется “Море”, где алюминиевые подушки летят в зал – людям нравится

- Случались ли какие-нибудь смешные или странные истории во время представления?

- Я могу рассказать парочку, но многие надо просто показывать. А так – мы однажды выступали в Атлантик Сити, как раз был номер, когда подушки летят в зал, после этого все подушки должны вернуться на сцену, но произошла заминка и не вернулось ни одной, все остались в зале. Публика не поняла, но для нас это было небольшим шоком.

Номер "Море". Фото: ИТАР-ТАСС

- Почему вы разрешаете публике фотографировать и снимать видео во время вашего шоу?

- Русские часто спрашивают у меня об этом. Я знаю, что это ненормально, но я вижу это по-другому: это как в музее – все хотят потрогать экспонаты и сфотографировать, почему людям надо это запрещать? К тому же, это хорошо для самого шоу, все запрещают, а я говорю “Да!”.

- Какую страну вы хотите посетить с шоу?

- Японию! Хотите поехать со мной?

- Есть ли проекты, над которыми вы работаете в данное время?

- Я все время продолжаю работать над Aluminium Show. Есть кое-какие мысли и идеи для нового проекта, но они в зачаточном состоянии, поэтому я вам ничего не расскажу (смеется).

Кокоулин Дмитрий