Где шагать, кататься и веселиться в Москве

День рождения Москвы в 2016 году отмечается поистине широко. 10 и 11 сентября в столице запланировано порядка тысячи праздничных мероприятий, которые охватят буквально весь город. Редакция сетевого издания m24.ru выбрала несколько мероприятий, которые стоит включить в свой праздничный маршрут.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Основными площадками Дня города станут Тверская улица, Красная площадь, Манежная, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, парк Горького, "Сокольники", ВДНХ, "Царицыно", "Коломенское", а также пешеходные зоны Москвы. В эти дни по всему городу будут проходить концерты, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и прочие увеселения. Но все-таки больше всего на праздничных выходных будет отечественного кино, поскольку именно под его эгидой проходит этот год.

После того, как праздник стартует на Красной площади, начнется парад городской техники. С 13:00 и до 16:00 по Садовому кольцу прокатятся ретро и современный общественный транспорт, коммунальная техника и машины безопасности. Всего же планируется участие 675 образцов техники. Те, кто не успеет на парад, сможет увидеть машины на выставке в районе улиц Красная Пресня и Баррикадная.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В праздничные дни любой желающий сможет почувствовать себя кинозвездой и принять участие в съемках праздничных музыкально-танцевальных видеороликов в духе фильма "Стиляги". Для этого нужно будет достать из шкафов своих родителей узкие брюки-дудочки, двубортные пиджаки, остроносые ботинки на платформе, а также пышные юбки и яркие блузки и прийти в таком виде на праздник. Профессиональные костюмеры и стилисты помогут доработать образ.

Репетиционная база, гримерки и съемочная площадка разместятся на Охотном ряду между зданием Госдумы и гостиницей Москва.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

На Тверской – главной улице столицы – в праздничные дни расположатся десять тематических экспозиций с арт-объектами из всеми любимых отечественных фильмов: "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Место встречи изменить нельзя", "Цирк", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор" и "Стиляги".

Например, рядом с Гнездниковским переулком можно будет помочь Шурику снова сделать исправной машину времени, посмотреть, как Иван Васильевич принимает шведского посла, а также потанцевать под народную музыку. У Вознесенского переулка рядом с копией Московских триумфальных ворот расположатся лагеря русских и французских солдат. Здесь можно будет увидеть сцену из первого бала Наташи Ростовой и станцевать полонез и мазурку под живую музыку. Там, где "Место встречи изменить нельзя", откроется отдел МУРа, где гости праздника будут помогать "следователям" раскрывать преступления, снимать отпечатки пальцев и составлять фотороботы.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Насыщенная программа ждет посетителей парка Горького. Центральной темой праздника станет "Москва как в кино". На главной сцене будет звучать музыка из любимых кинофильмов, а на площади у фонтана выступят артисты уличных театров. Гостьи праздника с помощью стилистов смогут примерить на себя образы героинь советского кино, а для детей будет работать киношкола и мультипликационная мастерская.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Площади Революции пройдет фестиваль "Славянская трапеза", мимо которого пройти будет просто невозможно. Здесь можно будет вкусить блюда национальной кухни, а также поучаствовать в их приготовлении под руководством известных шеф-поваров столичных ресторанов. Также на празднике любой желающий сможет научиться самостоятельно расписывать пряники.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В праздничные дни в столице в очередной раз пройдет фестиваль уличного искусства и творчества "Яркие люди", который обязательно нужно посетить всей семьей. В парке Горького соберутся театралы, музыканты, мастера перформансов, художники, ремесленники и импровизаторы, которые будут делиться своими знаниями и умениями со всеми желающими.

Как обещают организаторы, центральная улица города превратится в настоящую сказку, а каждый гость фестиваля станет частью общего сюжета, связанного со стихией воздуха: небо, облака, солнце и луна, звезды, деревья и птицы. А завершится фестиваль мировой премьерой спектакля "Легенды ветра" от российско-французского театрального проекта компании Bright People и театра Cia Remue Menage (Франция).

Фото: ТАСС/Пахомова Людмила

Отмечать День города будут и в Московском зоопарке. В праздничные дни здесь состоятся публичные кормления животных. Гости зоопарка смогут посмотреть на зверей с близкого расстояния, узнать истории об этих животных, а также помочь покормить их.

Сеансы кормления пройдут у вольеров с северными тюленями, енотами, мангустами, сивучами, песцами, пингвинами и калифорнийскими морскими львами. Также кормить у всех на виду в эти дни будут северных морских котиков, выдр, пеликанов, сурикатов и дикобразов.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Саду Эрмитаж пройдет традиционный "Театральный марш" – 12-часовой театральный марафон лучших столичных театров. В программе – драматическое, музыкальное и детское направления. Театр на Таганке покажет современную интерпретацию шекспировской трагедии "Кориолан", "Балет Москва" – постановку "Кафе Идиот", получившую "Золотую маску", а Центр имени Мейерхольда – спектакль-автоархеологию "Страна Москва".

В музыкальной программе – "Путеводитель по оркестру" Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, "Сатиры" Школы драматического искусства, фантасмагория "Шинель/Пальто" Школы современной пьесы. Дебютантом фестиваля станет Василий Уриевский, участник телепроекта "Главная сцена", с моноспектаклем "Моя жизнь в искусстве".

В детской программе – премьера театра "Практика" моноспектакль Алисы Гребенщиковой "Слон Хортон" и сказка "Петсон идет в поход" театрально-образовательного проекта "Игровые чтения".

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На площади Промышленности на ВДНХ в субботу пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче". Праздник поделится на две части – до и после заката. В дневное время арт-объекты, установленные на площади, будут вырабатывать собственную энергию, а с наступлением сумерек – отдавать накопленную за день энергию.

Главным арт-объектом фестиваля станет 15-метровая энергосберегающая стена. В ее основании установят светящееся панно, состоящее из полутора тысяч светодиодов. На нем можно будет рассмотреть Кремль, Шуховскую и Останкинскую башни, а также Большой Каменный мост и высотку на Красных Воротах.

Гости фестиваля смогут попытаться самостоятельно выработать энергию: на одной из площадок установят кинетический танцпол, где будут загораться лампочки при энергичном нажатии.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В День города пройдет целый ряд тематических экскурсий, побывать на которых сможет любой желающий – все они будут проводиться бесплатно. Например, прогуливаясь по Замоскворечью, можно будет узнать, где снимали эпизоды ленты "Иван Васильевич меняет профессию", с какого балкона довольный царь произносил: "Лепота!" и куда бегал Шурик за деталями для машины времени.

Историю экранизации романа "Мастер и Маргарита" раскроют гиды во время прогулки по Ваганьковскому холму, поскольку именно там Воланд обращался к своей свите: "Какой интересный город, не правда ли?" Также участники тематических экскурсий узнают, где учился Василий Иванович Чапаев, где тайники шпиона из "ТАСС уполномочен заявить" и какие улицы выбирал для съемок своих фильмов культовый режиссер Эльдар Рязанов.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Не только "важнейшее из искусств" можно будет увидеть на празднике города. В эти дни москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатно 88 музеев и выставочных залов. Среди них галерея Музея Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал "Манеж", музей-панорама "Бородинская битва", "Мультимедиа-арт-музей", Музей моды, Дарвиновский музей и другие.

Также для всех желающих откроют мемориальные квартиры Александра Пушкина, Андрея Белого, Дом-музей Марины Цветаевой и центр-музей Владимира Высоцкого, музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова.

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Какой же день рождения без торта? Вот и Москва не останется без приятного десерта. На Воробьевых горах посетители праздника смогут написать на воздушных шарах свои пожелания любимому городу или загадать желание. Все эти шарики будут прикреплены к огромной конструкции в виде торта и улетят в ночное небо. Запуск пройдет одновременно с первыми залпами салюта.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В завершение торжественных мероприятий пройдет праздничный салют. Причем в этом году фейерверк будет необычным, в видe колец из золотых вертушек, огненных бабочек, цветочков из белых комет с синей сердцевиной, хризантем и золотых сфер. Первые залпы салюта раздадутся 10 сентября в 22:00. Всего же высотные салюты пройдут на 12 площадках и фейерверки в 20 парках.