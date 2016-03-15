Праздник "Навруз" пройдет на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

20 марта в павильоне №75 ВДНХ состоится Московский общегородской праздник "Навруз", сообщают организаторы.

Его отмечают во многих странах – Индии, Китае, Афганистане, Узбекистане, Казахстане и других, в Москве "Навруз" проходит уже больше десяти лет.

Всех посетителей ждет насыщенная и увлекательная программа, в которую войдут ярмарки традиционных ремесел и сувенирной продукции, выставка народного творчества и прикладного искусства, а также гала-концерт мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов.

Кроме того, посетителей ждут спортивные соревнования, показ национальных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам и дегустация блюд национальной кухни.

Участники праздника – делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и субъектов Российской Федерации, а также представители национальных общественных организаций столицы.