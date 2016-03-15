Праздник "Навруз" пройдет на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
20 марта в павильоне №75 ВДНХ состоится Московский общегородской праздник "Навруз", сообщают организаторы.
Его отмечают во многих странах – Индии, Китае, Афганистане, Узбекистане, Казахстане и других, в Москве "Навруз" проходит уже больше десяти лет.
Всех посетителей ждет насыщенная и увлекательная программа, в которую войдут ярмарки традиционных ремесел и сувенирной продукции, выставка народного творчества и прикладного искусства, а также гала-концерт мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов.
Кроме того, посетителей ждут спортивные соревнования, показ национальных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам и дегустация блюд национальной кухни.
Участники праздника – делегации стран СНГ, дальнего зарубежья и субъектов Российской Федерации, а также представители национальных общественных организаций столицы.
Место: ВДНХ, павильон №75
Вход свободный