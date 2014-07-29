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Общество

29 июля 2014, 15:25

В Башкирии при пожаре погиб известный российский урбанист

пожары утраты погибшие урбанистика

Фото: facebook.com/denis.vizgalov

В Башкирии при пожаре погиб известный российский урбанист Денис Визгалов и его 11-летняя дочь.

"Моя дочь Надя и мой муж Denis Vizgalov сегодня ночью погибли в городе Белорецк в результате пожара. Я еду на похороны, хоронить я решила их там, на родине мужа", - написала супруга Визгалова на странице в Facebook.

По данным СКР, рано утром 29 июля в садовом домике, расположенном на садовом участке №15 садового-некоммерческого товарищества "Лесовик" города Белорецка, произошел пожар. В это время в домике находились 39-летний житель города Долгопрудный Московской области и его 11-летняя дочь. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Денис Визгалов родился 15 сентября 973 года в Белорецке. В 1996 году он окончил МГУ имени М.В.Ломоносова по специализации "социально-экономическая и политическая география Великобритании". Более 10 лет Визгалов работал в фонде "Институт экономики города", где занимался стратегическим и среднесрочным планированием развития регионов и городов, маркетингом и брендингом территорий и многим другим.

С 2013 года Денис Визгалов возглавлял научно-консалтинговую компанию "Живые города".

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