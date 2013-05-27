Пожар в подмосковной психбольнице не был случайным – Скворцова

Пожар в психиатрической больнице в Дмитровском районе Подмосковья не был случайным возгоранием, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Это не было случайным возгоранием, по предварительным данным. Оно, скорее, могло быть многоочаговым, а не в одном месте. И когда огонь не одним фронтом распространяется, а многоочагово, выйти почти невозможно", – передает РИА Новости ее слова.

Напомним, пожар в психоневрологической лечебнице в подмосковном поселке Раменский произошел в ночь на 26 апреля. Шансов спастись у людей практически не было. Пожар начался, когда они спали. Погибли 38 человек, спаслись только трое – медсестра и два пациента.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди них – короткое замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем.