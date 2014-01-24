Форма поиска по сайту

24 января 2014, 07:44

Происшествия

Туристы из России сожгли элитный отель в Испании

Фото: ИТАР-ТАСС

На испанском горнолыжном курорте Сьерра-Невада в Андалусии выгорел дотла один из самых дорогих отелей, построенный из редких пород древесины. Очаг возгорания находился в номере люкс на втором этаже, где проживали туристы из России.

Как сообщает телеканал "Москва 24", предположительно, причиной пожара стала искра из камина.

Пожарные приехали оперативно, но тушить уже было практически нечего. Постояльцев вовремя эвакуировали, а вот гостиница восстановлению уже не подлежит.

Этот отель пользовался большой популярностью. Места в нем были выкуплены вплоть до 2015 года. Как раз совсем недавно владельцы потратили на его модернизацию несколько миллионов евро.

пожары отели российские туристы гостинцы жизнь в мире

