Пожар на электроподстанции в Сколкове потушен

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Пожар на электроподстанции в Сколкове полностью ликвидирован, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16.41. В 16:50 на место прибыли пожарные подразделения. На месте работали 15 пожарных расчетов. В 19.23 возгорание было ликвидировано", - сказал сотрудник пресс-службы.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. По данным МЧС, горел утеплитель подстанции. Тушение затруднялось сложной планировкой.
Подстанция расположена вдали от населенных пунктов, угрозы жизни людей не было. Пострадавших нет.
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