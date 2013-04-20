На северо-востоке Москвы тушат крупный пожар

На северо-востоке Москвы крупный пожар

На северо-востоке Москвы тушат пожар в доме номер 25/24 по Широкой улице.

Во время пожара, возникшего на шестом этаже шестнадцатиэтажного дома, раздался сильный взрыв, предположительно, газа. Взрыв был такой силы, что люди в соседних зданиях ощутили вибрацию стен и стекол, передает телеканал "Москва 24".

На место прибыли несколько пожарных расчетов. Отмечается, что их подъезду мешали припаркованные рядом с домом машины.

Людей из горящего здания эвакуировали.

Пострадал 14-летний мальчик, получивший ожоги 60 процентов тела. Он был отправлен в реанимационное отделение девятой городской больницы. Еще нескольким пострадавшим, среди которых есть дети, оказали помощь прибывшие врачи.

Площадь возгорания составила порядка двухсот квадратных метров. В результате пожара обрушился балкон. Сейчас пламя удалось сбить, и пожарные через завалы пробираются к людям на верхних этажах, которые оказались отрезанными огнем от выхода.

Движение по Широкой и прилегающим улицам перекрыто.